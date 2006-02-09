Сегодня в Петербурге состоится открытие VII международного конгресса "Кардиостим-2006".

Сегодня в гостинице "Санкт-Петербург" состоится открытие VII международного конгресса "Кардиостим-2006". Проведение конгресса "Кардиостим" в Санкт-Петербурге стало традицией благодаря успешной работе I конгресса в 1993г., после которого Европейская ассоциация кардиологов приняла решение о регулярном проведении этого крупнейшего научного форума в Санкт-Петербурге.

В настоящее время в России работают более 100 центров хирургического лечения нарушений ритма сердца. Операции при нарушениях ритма сердца составляют треть от всего объема кардиохирургии.

В работе конгресса примут участие около 800 специалистов из России, Балтии, Западной Европы, США и Канады. Традиционно широко будут освещены вопросы диагностики и лечения нарушений ритма и проводимости сердца у детей, а также другие актуальные вопросы.