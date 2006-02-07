Оборот торгов корпоративными ценными бумагами на СПВБ в январе 2006г. составил более 399 млн руб.

Оборот торгов корпоративными облигациями на Санкт-Петербургской валютной бирже в январе 2006г. составил 399 млн 938 тыс. руб. (в декабре 2005г. - 871 млн 160 тыс. руб.). Как сообщили в пресс-службе биржи, в совокупном обороте с корпоративными облигациями 49,07% пришлось на облигации ООО "Севкабель-Финанс"; 20,82% - на облигации ООО "Глобус-Лизинг-Финанс"; 10,81% - на облигации ООО "Арсенал-Финанс"; 9,63% - на облигации ООО "Елисеев Палас Отель"; 6,67% - на облигации ЗАО "Северо-Западная лесопромышленная компания"; 2,36% - на облигации ЗАО "Северный город" и 0,64% - на облигации ОАО "Монолит-Кировстрой".