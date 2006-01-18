Инвестиционная программа ГК "Трансбункер" до 2015г. составит более 300 млн долл. Об этом сегодня журналистам сообщил президент группы компаний Альберт Тралла. Он подчеркнул, что в настоящее время программа находится в стадии согласования и возможны корректировки. В первоочередные задачи холдинга входят строительство новых заводов и новых баз, расширение флота. А.Тралла сообщил, что грузооборот ГК "Трансбункер" по итогам 2005г. составит около 4 млн 100 тыс. тонн.



Руководство компании рассматривает возможность приобретения проектных институтов, таких, как ОАО "ЛенморНИИпроект", в котором "Трансбункер" владеет контрольным пакетом акций (более 70%). "У ЛенморНИИпроекта есть перспектива стать ведущим проектным институтом не только России, но и Европы", - отметил А.Тралла. Он сообщил, что в настоящее время прорабатывается вопрос присутствия ОАО "ЛенморНИИпроект" в портах Китая. По предварительным оценкам, в 2005г. выручка от реализации компании "ЛенморНИИпроект" составила 260 млн руб., на 2006г. портфель заказов планируется не менее 12 млн долл. Инвестиции ГК "Трансбункер" в "ЛенморНИИпроект" вместе с покупкой акций составили около 5 млн долл.



ГК "Трансбункер" объединяет более 30 предприятий, расположенных в России и Европе, и является крупнейшим игроком на российском бункерном рынке. В течение ближайших двух лет холдинг планирует выйти на Лондонскую биржу, отметил А.Тралла.