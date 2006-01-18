S&P: Рейтинг структурированных ценных бумаг Gazprom International S.A., обеспеченных экспортной выручкой, ВВВ подтвержден.

Standard & Poor's подтвердило рейтинг структурированных обязательств Gazprom International S.A. в объеме 1,25 млрд долл. с купоном 7,201% сроком погашения в 2020г. на уровне ВВВ, вслед за повышением рейтинга ОАО "Газпром" с ВВ до ВВ+ и пересмотром контракта с Украиной на транзит и поставку газа, сообщили РБК в компании Standard & Poor's. Сделка структурирована как заем "Газпрому" от Gazprom International, обеспеченный текущими и будущими поступлениями по двум контрактам на поставку газа между ООО "Газэкспорт" (коммерческим дочерним предприятием и агентом "Газпрома") и Gasunie Trade & Supply B.V. (AA/Стабильный /A-1+), Нидерланды (AAA/Стабильный/A-1+), а также ENI SpA (AA/Стабильный/A-1+), Италия (AA-/Негативный /A-1+).



Рейтинг сделки зависит преимущественно от операционных рисков "Газпрома", то есть от способности "Газпрома" добывать, транспортировать и экспортировать газ в Западную Европу, которая, по мнению Standard & Poor's, остается неизменной. Рейтинг структурированных обязательств выше рейтинга "Газпрома", что отражает собственные операционные и финансовые характеристики компании, а также мнение Standard & Poor's о том, что значимость экспорта "Газпрома" для экономики России будет способствовать продолжению поставок по сделке даже в случае дефолта "Газпрома".



Положительное влияние на оценку операционного риска по-прежнему оказывают такие факторы, как значительная обеспеченность запасами газа (30 лет), стабильно высокий объем добычи (547 млрд куб. м в 2005г.) и адекватное техническое состояние трубопроводной системы. Основные ограничения - значительные потребности "Газпрома" в капиталовложениях, достаточно высокий уровень долга и по-прежнему низкие цены на газ на внутреннем рынке, что, как ожидается, будет негативно влиять на свободные денежные потоки, а также институциональные риски России. Оценка операционных рисков "Газпрома" и, как следствие, рейтинг выпуска не изменились после недавнего сокращения поставок "Газпрома" через Украину в течение нескольких дней в январе 2006г. прежде всего из-за наличия резерва по обслуживанию долга, покрывающего платежи в течение ближайших шести месяцев. Как мы и ожидали, сокращение поставок продолжалось очень недолго, учитывая, что все стороны ("Газпром", НАК "Нафтогаз Украины", РФ и Украина) заинтересованы в продолжении прибыльного и политически важного экспорта российского газа в Западную Европу. Транзитный риск и институциональные риски (такие, как недостаточная четкость исполнения контрактов) уже учтены в рейтинге. Standard & Poor's рассматривает недавно пересмотренный контракт "Газпрома" с Украиной как временное решение, которое влечет за собой некоторые выгоды с точки зрения поставок "Газпрома" в рамках рассматриваемой сделки (прежде всего разделение стоимости транзита и стоимости поставок газа украинским потребителям), но фундаментальные транзитные риски остаются вследствие существенной взаимозависимости между "Газпромом" и Украиной, страной, на долю которой приходится около трех четвертей экспортного транзита, но которая сама зависит от поставок газа от "Газпрома" или через трубопроводную систему "Газпрома", а также вследствие слабости политических и институциональных систем обеих стран. Кроме того, цена газа для украинских потребителей была согласована только на первое полугодие 2006г., а в долгосрочной перспективе экономика поставок газа Украине будет зависеть от изменений пропорций между более дорогим газом российского происхождения и более дешевым газом из Средней Азии.



В силу фактического контроля российского правительства над "Газпромом" и в силу значимости экспорта "Газпрома" для российской экономики компания испытывает существенное влияние российского правительства, как показывает пример участия государственных органов в переговорах с Украиной.