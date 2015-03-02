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Импорт автомобилей в Петербург снизился на 13,5%
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Импорт автомобилей в Петербург снизился на 13,5%
Санкт-Петербург и область, 02 мар 2015, 18:02
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Импорт автомобилей в Петербург снизился на 13,5%

Импорт автомобилей и станков в Петербург по итогам 2014 года снизился на 13,5% (или на 2,2 млрд долл.). Такие данные содержатся в отчете Северо-Западного таможенного управления по итогам 2014 года.

Так, в минувшем году импорт товаров в Петербург упал на 7,1% по сравнению с 2013 годом и составил 50,2 млрд долл., экспорт вырос на 6,2%. Объем импорта в стоимостном выражении составил 29,9 млрд долл., что на 5 млрд меньше, чем в 2013 году.

По итогам года импорт автомобилей и станков упал на 13,5% до 13,9 млрд долл., продовольственных товаров – на 19,3% до 6,2 млрд долл. Ввоз продукции химической промышленности сократился на 7,3% до 3,5 млрд долл., текстиль и обувь на12,2 % до 1,6 млрд долл., металлургии – на 18,6% до 1,9 долл.

Крупнейшие торговые партнеры – Китай, Германия, Нидерланды, Финляндия, Республика Корея. Среди крупнейших стран-контрагентов по итогам года зафиксировано снижение экспорта в Украину в 3,3 раза, Финляндию на 31%, Чехию в 2,2 раза. При этом наблюдается двукратный рост экспорта в Германию. По данным управления, за счет увеличения стоимостных объемов экспорта нефтепродуктов в 2,7 раза.

Рост экспорта составил 1,2 млрд долл. и достиг по итогам 2014 года 20,3 млрд долл. Из них 13,5 млрд приходится на экспорт нефти и другого сырья — рост по итогам года составил 8,6%. Увеличился вывоз черных и цветных металлов на 13,1% до 1,7 млрд. Экспорт машин, оборудования и транспортных средств по итогам года сократился на 20,8% до 1,7 млрд долл.

Ольга Зарубина

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