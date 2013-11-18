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Самым медиаактивным священником в Петербурге стал друг патриарха.
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Самым медиаактивным священником в Петербурге стал друг патриарха.
Санкт-Петербург и область, 18 ноя 2013, 17:46
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Самым медиаактивным священником в Петербурге стал друг патриарха.

В Петербурге выбрали самого медиаактивного священника и самый информационно открытый приход. Награждение победителей конкурса состоялось в рамках XIX выставки "Православная Русь", пишет официальное издание Санкт-Петербургской митрополии "Вода Живая". Главный приз получил бывший "коллега" патриарха Кирилла.

Руководитель пресс-службы митрополии иерей Алексей Волчков рассказал о том, как формировался рейтинг информационной открытости. По его словам, появившийся полтора года назад веб-сервис "Глобус митрополии" (база данных всех клириков и церковных организаций епархии) в автоматическом режиме фиксирует упоминаемость клирика и прихода. Говоря о целях конкурса, он указал на необходимость участия информационных структур епархии в создании позитивной для Церкви информационной повестки дня.

Было отмечено, что список победителей конкурса в номинациях "Самый информационно открытый клирик" и "Самый информационно открытый приход" не совсем совпадает с реальным. Кафедральные соборы, епархиальные архиереи, сотрудники информационно-издательского отдела в списке награждаемых отсутствовали.

По итогам года наибольший рейтинг медиаактивности показала Александро-Невская лавра. Ей достался приз в номинации "Самый информационно открытый приход епархии". По всей видимости, на руку лавре сыграло множество упоминаемых в СМИ мероприятий, посвященных празднованию 300-летнего юбилея монастыря.

Самым информационно открытым клириком епархии оказался настоятель Князь-Владимирского собора протоиерей Владимир Сорокин. Этот священник весьма известен в церковных кругах. Отметим, заметки и интервью В.Сорокина регулярно публикуются на сайте известного православного информационного ресурса "Русская линия", выступающего под девизом "Православие. Самодержавие. Народность". Также священник регулярно выступает на радио "Град Петров".

Стоит также напомнить, что настоятель Князь-Владимирского собора был хорошо знаком и с почившем патриархом Алексием II, и с нынешним патриархом Кириллом. Последний когда-то даже был его заместителем в Ленинградской Духовной академии.

В номинации "Самый информационно открытый епархиальный отдел" победителем оказался отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями. Диплом был вручен иеромонаху Леониду (Манькову), отвечающему за взаимоотношения отдела со СМИ.

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