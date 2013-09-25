"Ленэнерго" начнет размещение допэмиссии на 5,6 млрд руб.

ОАО "Ленэнерго" начнет размещение дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций. Размещение пройдет путем открытой подписки. Эмитент размещает 926 млн 876 тыс. 304 акции номинальной стоимостью 1 руб.

Общий объем выпуска по номинальной стоимости - 926 млн 876 тыс. 304 руб. Как сообщалось, цена размещения одной акции в рамках допвыпуска составляет 6,06 руб., таким образом объем выпуска по цене размещения - около 5,6 млрд руб.

Ранее служба Центрального банка России по финансовым рынкам зарегистрировала допэмиссии, присвоив ей государственный регистрационный номер 1-01-00073-A-003D.

Как сообщалось, решение об увеличении уставного капитала "Ленэнерго" путем размещения дополнительных обыкновенных акций было принято акционерами на годовом собрании 20 июня 2013г. Акционеры решили разместить дополнительные обыкновенные акции в количестве 926 млн 876 тыс. 304 номиналом 1 руб. Средства, привлеченные размещением допэмиссии, будут направлены на финансирование инвестиционной программы компании.

Уставный капитал "Ленэнерго" составляет 1 млрд 228 млн 325 тыс. 624,08 руб. и разделен на 1 млн 135 тыс. 61 обыкновенную и 93 млн 264 тыс. 311 привилегированных акций номиналом 1 руб. Таким образом, после размещения допэмиссии уставный капитал компании может увеличиться на 75,5% - до 2 млрд 155 млн 201 тыс. 928,08 руб.

ОАО "Ленэнерго" (г.Санкт-Петербург) учреждено 22 января 1993г. Основные виды деятельности общества - оказание услуг по передаче электроэнергии, а также осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электросетям. Компания обслуживает территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области площадью 86 тыс. 739 кв. км. Основным акционером является ОАО "Российские сети" (ранее Холдинг МРСК) - 50,31%. Чистая прибыль "Ленэнерго" по международным стандартам финансовой отчетности в 2012г. составила 232,9 млн руб. против убытка в размере 943,3 млн руб. годом ранее.