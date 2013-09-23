Пассажиры Allegro смогут с октября закупаться в duty free.

С октября 2013г. на Финляндском вокзале Петербурга и в поезде Allegro начнут работать магазины беспошлинной торговли. Как сообщили РБК в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал ОАО "РЖД"), воспользоваться услугами duty free смогут только пассажиры поезда Петербург-Хельсинки.

Напомним, распоряжение, позволяющее открывать duty free на вокзалах, было подписано в апреле 2012г. Владимиром Путиным, возглавлявшим на тот момент правительство РФ. Как пояснял весной текущего года начальник Дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД" Сергей Абрамов, открытие затянулось из-за проблем с нормативным регулированием - компания долго согласовывала проект с таможенными органами.

Поезд Allegro - пассажирский скоростной электропоезд, курсирующий по маршруту Хельсинки - Санкт-Петербург. Максимальная расчетная скорость - 250 км/ч. Эксплуатацию поезда осуществляет Oy Karelian Trans LTD, совместное предприятие Suomen Valtion Rautatiet (Финляндия) и ОАО "РЖД".