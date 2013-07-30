Г.Полтавченко распорядился провести реконструкцию Летнего сада в Кронштадте.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко во время своего визита в Кронштадт распорядился провести реконструкцию местного Летнего сада. Как сообщил РБК Кирилл Смирнов, пресс-секретарь главы администрации Кронштадтского района, начало работ запланировано на 2015г.

В следующем же году будет составляться проектно-сметная документация. «По тем планам, которые есть сейчас мы рассчитываем, за два года Летний сад должен преобразиться», - отметил К.Смирнов. Более точные сроки реконструкции будут определены позже.

Заниматься обслуживанием и благоустройством парка будут подведомственные комитету по благоустройству Петербурга структурные подразделения. Стоимость реконструкции станет известна после формирования адресно-инвестиционных программ (АИП).

Вход в сад, по планам администрации, после реконструкции должен остаться бесплатным.

В комитете по благоустройству города РБК подтвердили планы по благоустройству Летнего сада в Кронштадте и отметили, что проектом адресной Программы капремонта на 2014г. уже предусмотрено проведение проектно-изыскательских работ в парке.

Кронштадтский Летний сад располагается в историческом центре города, на Петровской улице. Рядом находится Макаровский мост через овраг Петровского дока, а за мостом — Якорная площадь. Несмотря на сильное запустение, парк является по-прежнему одним из любимых мест отдыха жителей города и туристов. Заложен парк, равно как и его аналог в Петербурге, Петром I, перестроен он был в первой половине XIXв.