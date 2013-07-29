МИД РФ: Россия возмущена проведением в Таллине слета легионеров "Ваффен-СС".

Российские власти возмущены откровенному потаканию официального Таллина проведению очередного слета бывших легионеров 20-й эстонской дивизии "Ваффен-СС", состоявшегося 27 июля на северо-востоке Эстонии в местечке Синимяэ.

"Не может не возмущать откровенное потакание официального Таллина проведению подобного мероприятия, а также отсутствие должной оценки со стороны Евросоюза, членом которого является Эстония, таких оскорбительных для всех здравомыслящих европейцев акций, грубо попирающих нормы международного права и соответствующие международные обязательства этой страны", - говорится в сообщении МИД РФ.

Внешнеполитическое ведомство России считает недопустимыми "кощунственные попытки чествования в Эстонии эсэсовских палачей, которые, в соответствии с приговором Нюрнбергского международного военного трибунала, "ответственны за множество убийств и зверств на оккупированных территориях".

В МИД РФ также отметили, что слет состоялся несмотря на протесты международной и эстонской общественности и с позволения местных властей.