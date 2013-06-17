Улицу Радищева в центре Петербурга перекроют на три дня.
Санкт-Петербург и область, 17 июн 2013, 14:14
0
Улицу Радищева в центре Петербурга перекроют на три дня.
В Санкт-Петербурге на три дня будет перекрыто движение по улице Радищева (Центральный район). Об этом сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на Государственную административно-техническую инспекцию (ГАТИ) города.
Проехать нельзя будет по участку от Виленского до Саперного переулка с 22:00 мск 21 июня до 12:00 мск 24 июня.
Ограничения связаны с проведением работ по прокладке газопровода.