Пожар в производственном здании в Ломоносове потушен.

Пожар в ангаре по производству лакокрасочных изделий в Ломоносове потушен. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Петербургу.

Информация о возгорании на ул. Мира д.1 в Ломоносове поступила сегодня, 3 мая 2013г., в 8:17 мск. Огонь полыхал в производственном помещении одноэтажного здания. Площадь горения лакокрасочных изделий составила 300 кв м. Спустя 15 минут пожару был присвоен повышенный номер сложности - 1-БИС.

Сведений о погибших и пострадавших не поступало. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.