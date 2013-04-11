В Петербурге возбудили 10 уголовных дел о незаконном возмещении 700 млн руб. НДС.

В Выборгском районе Петербурга возбуждено 10 уголовных дел по фактам незаконного возмещения НДС. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
По результатам ревизии, проведенной ведомством в первом квартале 2013г., выявлено 15 организаций, применяющих "серую схему" деятельности для необоснованного возмещения налога на добавленную стоимость. К проверке данных организаций подключилось районное УМВД.
По 10 материалам, зарегистрированным в 2012-2013гг., возбуждены уголовные дела в отношении ООО "Дельта Плюс", ООО "Альфа", ООО "Компаньон", ООО "ХимПромТехнология", ООО "Олиум-Трейд", ООО "Энергетическая Компания", ООО "Петербургская Торговая Компания купца Елисеева", ООО "Йекалон Билдмарт", ООО "Строительно-Индустриальная Группа", ООО "Компания "Монарх". По предварительным данным, данные фирмы незаконно возместили НДС на общую сумму более 700 млн руб.