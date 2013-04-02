СП "Филипс и Оптоган" планирует выпускать более 50 тыс. светильников в год.

В Санкт-Петербурге состоялся запуск производственной линии нового светодиодного светильника совместного предприятия (СП) "Филипс и Оптоган". Об этом говорится в сообщении пресс-службы СП. Производственная площадка компании расположена на Таллинском шоссе, 206.

Продукция СП предназначена для уличного и дорожного освещения. Мощность новой линии позволит выпускать более 50 тыс. светильников в год, которые будут поставляться на рынки России, Белоруссии и Казахстана.

Совместное предприятие "Филипс и Оптоган" создано в 2012г., на 51% принадлежит компании Royal Philips Electronics и на 49% - компании "Оптоган".

"Оптоган" - компания, имеющая полный цикл производства светотехники на основе твердотельных источников. Компания была основана в 2004г. в Хельсинки Максимом Одноблюдовым, Владиславом Бугровым и Алексеем Ковшом. В Санкт-Петербурге на Таллинском шоссе в ноябре 2010г. была запущена первая линия производства светодиодов мощностью 30 млн в месяц. Помимо Петербурга, компания имеет производственные мощности в Ландсхуте (Германия). Акционерами компании являются ОАО "Pоснано", группа "ОНЭКСИМ" и ОАО "РИК".

Нидерландская компания Royal Philips Electronics специализируется на производстве бытовой электроники, а также предоставлении услуг и комплексных решений для сферы здравоохранения и потребительской электроники.