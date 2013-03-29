Семьи погибших в ДТП под Череповцом петербуржцев получат по 500 тыс. руб.

Смольный выделит семьям погибших во вчерашнем ДТП под Череповцом петербуржцев по 500 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга. Семьям пострадавших будет выплачена материальная помощь в размере 100 тыс. руб.

Напомним, авария произошла 28 марта 2013г. около 11:00 мск на автодороге Вологда - Новая Ладога. По предварительной версии, сотрудник полиции, управляя автомобилем ВАЗ-2115, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовой машиной Scania, которую отбросило на полосу встречного движения, где грузовик столкнулась с двигавшимся во встречном направлении автобусом Hyundai, в котором находились воспитанники детского дома из Санкт-Петербурга и работники данного учреждения.

В результате ДТП на месте происшествия погибли 6 человек: оба водителя автобуса, оба водителя грузовика, а также 2 воспитателя детского дома, еще 24 человека получили травмы различной степени тяжести.

Предполагаемый виновник ДТП - 43-летний полицейский - задержан.