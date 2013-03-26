В Петербурге участкового задержали за хранение наркотиков.

Сотрудники петербургской полиции за хранение наркотиков задержали участкового из Адмиралтейского района. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Стража правопорядка задержали прямо в участковом пункте. При обыске у него нашли наркотическую смесь, содержащую 0,57 г фенциклидина.

По данному факту проводится проверка, участковый, скорее всего, в ближайшее время будет уволен из органов.