Глава Всеволожского района А.Соболенко вышел из "Единой России".

Глава Всеволожского района Ленинградской области Александр Соболенко приостанавливает членство в партии "Единая Россия". Такое заявление разослала пресс-служба Всеволожского местного отделения партии. Исполнять полномочия секретаря отделения поручено руководителю фракции "Единая Россия" в совете депутатов МО "Всеволожский муниципальный район "Александру Верниковскому.

Глава района решил сдать мандат после недавних обысков, проведенных по делу об убийстве главного архитектора района Эдуарда Акопяна - следствие проверяло причастность А.Соболенко к организации преступления.

Обыски прошли в рабочем кабинете А.Соболенко и по месту его проживания. Сам чиновник объясняет ситуацию тем, что "во Всеволожском районе развернута беспрецедентная по масштабу и количеству задействованных сил операция по захвату власти". По его словам, не имея возможности противостоять мощному информационному давлению, он вынужден принять кардинальные меры. "Недопустимо, чтобы претензии, касающиеся моей работы, автоматически транслировались и на партию в целом лишь потому, что я являюсь ее членом", - говорится в заявлении.

Главный архитектор Всеволожского района Эдуард Акопян был убит 29 января. В этом деле уже есть обвиняемый: 36-летний житель города Выборг Дмитрий Баранов, ранее судимый за убийство, обвиняется по п. "з" ч. 2 ст.105 Уголовного кодекса РФ (убийство, совершенное по найму). Следствию удалось выйти и на предполагаемого организатора убийства . Вскоре полиция задержала предполагаемого исполнителя, который через день умер в отделении полиции. Допросить следователи его не успели.

Поиски заказчика убийства тоже пока не увенчались успехом. Следователи неоднократно повторяли, что основная версия по делу - профессиональная деятельность чиновника. Однако, кто мог "заказать" Э.Акопяна, - пока не называют.