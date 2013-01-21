Суд рассмотрит жалобу "ВКонтакте" на взыскание за размещение песен МакSим.

Арбитражный суд рассмотрит жалобу представителей соцсети "ВКонтакте", не захотевших платить певице МакSим полмиллиона рублей за нарушение авторского права. Об этом сообщается в материалах дела на сайте Высшего арбитражного суда РФ.

"ВКонтакте" оспаривает решение арбитража Петербурга от 15 октября прошлого года, когда на соцсеть был наложен штраф суммой 550 тыс. руб. за незаконное размещение песен МакSим пользователями "ВКонтакте".

Отметим, что это уже вторая тяжба между соцсетью и певицей. Ранее Федеральный арбитражный суд Северо-Западного федерального округа отказал "ВКонтакте" в удовлетворении кассационной жалобы на штраф 210 тыс. руб. в пользу Gala Records. Эти деньги владельцы соцсети должны были выплатить за размещение песен не только певицы МакSим, но и группы "Инфинити" без согласия правообладателей.

Изначально компании требовали взыскать 1,15 млн руб. за нарушение прав на ряд песен, выложенных в социальной сети. Арбитраж удовлетворил иск лишь частично с учетом того, что "сам ответчик не размещал и не инициировал размещение на сайте спорного контента". Суд рассчитал взыскание исходя из суммы в размере 10 тыс. за каждую песню, право на которую было нарушено.

Апелляционный суд в июне 2011г. отклонил жалобу ООО "ВКонтакте" на данное решение, после чего ответчик обратился в кассационную инстанцию.