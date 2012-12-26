По факту гибели 4 человек в пожаре на пр.Стачек начата проверка.
Санкт-Петербург и область, 26 дек 2012, 18:05
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По факту гибели 4 человек в пожаре на пр.Стачек начата проверка.
В Петербурге по факту сегодняшнего пожара в общежитии на проспекте Стачек начата доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу.
Напомним, что здание загорелось сегодня в 10:00 мск. В результате погибли четыре человека, еще шесть отправились в больницу.
В настоящее время проводится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства инцидента.