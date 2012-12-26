По факту гибели 4 человек в пожаре на пр.Стачек начата проверка.

В Петербурге по факту сегодняшнего пожара в общежитии на проспекте Стачек начата доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу.

Напомним, что здание загорелось сегодня в 10:00 мск. В результате погибли четыре человека, еще шесть отправились в больницу.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства инцидента.