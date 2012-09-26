В Ленинградской обл. на территории действующего аэродрома обнаружена крупная нарколаборатория.

В Ленинградской области на территории действующего аэродрома Горский в Сестрорецке обнаружена крупная нарколаборатория, оборот которой составлял до 15 кг марихуаны в месяц. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

При проверке оперативной информации в одном из ангаров на территории действующего аэродрома Горский в Сестрорецке был обнаружен склад наркотиков. Всего были изъяты 271 куст марихуаны, более 800 г готового продукта, семена и большое количество профессионального оборудования по поливу и освещению, которое располагалось в комнатах, где выращивались растения. Как отмечает пресс-служба, оборот лаборатории в месяц мог достигать 15 кг. В наркоконтроле уже сообщили, что лаборатория является одной из крупнейших выявленных в регионе.

Там же, в одном из арендованных помещений, был задержан 48-летний уроженец Таджикистана, подозреваемый в причастности к "работе" лаборатории. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере), решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоров). Подозреваемый уже взят под стражу.

Отметим, мужчина был ранее судим за аналогичное преступление и отбывал пятилетний срок в колонии строго режима. Освободившись в 2004г., он приехал на родину, где сменил фамилию, дабы беспрепятственно вернуться в Россию.