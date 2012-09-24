Спикер петербургского Заксобрания В.Макаров выдвинут на пост руководителя городского отделения "Единой России".

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров официально выдвинут на пост секретаря политсовета городского отделения "Единой России". Об этом сообщили в пресс-службе отделения партии.

Отметим, что В.Макаров стал первым официальным кандидатом на эту должность. Выборы на пост руководителя петербургского отделения должны пройти 17 октября 2012г. на отчетно-выборной конференции.

Напомним, что ныне действующим председателем политсовета "Единой России" в Санкт-Петербурге является член Совета Федерации Вадим Тюльпанов.

Напомним, 17 сентября 2012г. был избран руководитель отделения "Единой России" по Ленинградской области. Им стал депутат Законодательного собрания региона Владимир Петров. Из 132 делегатов конференции за него проголосовали 127 человек.