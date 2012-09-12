Смольный до конца 2012г. закупит 36 троллейбусов, начальная цена контрактов - 348 млн руб.

Комитет по транспорту администрации Санкт-Петербурга разместил заказы на закупку 36 троллейбусов на общую сумму 347,96 млн руб. Об этом сообщается в материалах госзаказа.

В частности, комитет заказал 14 троллейбусов вместимостью 160 человек с количеством мест для сидения не менее 30 штук. Площадь низкого пола в таких троллейбусах должна быть не менее 80%. Максимальная стоимость данного контракта составляет 175,7 млн руб.

Еще 172,26 млн руб. комитет намерен потратить на троллейбусы меньшей вместимости - 100 человек - но при этом со 100% низкого пола. На указанную сумму город заказал 22 такие машины.

Заявки на оба конкурса принимаются до 4 октября 2012г., аукционы пройдут 15 октября. Троллейбусы должны быть поставлены до 20 декабря 2012г.