В неиспользуемом здании на территории Ленинградского механического завода произошел пожар.

В Санкт-Петербурге локализован пожар на территории ФГУП "Ленинградский механический завод им.Карла Либкнехта" (ЛМЗ). Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Информация о возгорании поступила сегодня в 8:20 мск. Пожару был присвоен второй номер сложности. В 9:21 мск распространение огня было локализовано. В одноэтажном неэксплуатируемом здании на территории ЛМЗ (ул.Чугунная, д.14) выгорело помещение площадью 200 кв. м. По состоянию на 10:00 мск проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. Информации о пострадавших нет.

Отметим, этой ночью в Петербурге был зафиксирован пожар на территории еще одного предприятия. В 5:30 мск в Невском районе Петербурга поступило сообщение о пожаре на территории ЗАО "Лимак" (ул.Крыленко, д.50). В помещениях, сданных в аренду под автосервис и производство мебели, горела обстановка на площади 400 кв. м. В 5:48 мск пожару был присвоен второй номер сложности. В 6:30 мск огонь был локализован. Пострадавших нет.