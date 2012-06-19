Гидравлические испытания в двух районах Петербурга пройдут без отключения горячей воды.

ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга" проведет гидравлические испытания тепловых сетей в двух районах города. Об этом сообщает пресс-служба компании. Отключения горячей воды не ожидаются.



Испытания пройдут в Красносельском районе от котельной "6-я Красносельская" на участке, ограниченном улицей Политрука Пасечника в поселке Горелово-2, и в Невском районе от котельной "2-я Невская" на территории, ограниченной улицами Седова, Ивановской, Бабушкина, Фарфоровской, Кибальчича, Цимбалина и Железнодорожным проспектом.



Государственное унитарное предприятие (ГУП) "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" - теплоэнергетическая компания Северо-Запада. Основные виды деятельности ГУП "ТЭК СПб" - выработка и снабжение тепловой энергией потребителей Санкт-Петербурга, а также эксплуатация городских инженерных теплосистем. В ведении предприятия - 280 котельных, которые обеспечивают теплом и горячей водой порядка 12 тыс. зданий Санкт-Петербурга. ГУП "ТЭК СПб" эксплуатирует 4,1 тыс. км тепловых сетей города. Чистая прибыль по итогам 2011г. по РСБУ выросла на 25,8% по сравнению с 2010г. и составила 6,362 млрд руб.