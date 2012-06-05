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Совет директоров "Акрона" одобрил покупку 20% акций "Апатита" по цене не выше 25 млрд руб.
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Совет директоров "Акрона" одобрил покупку 20% акций "Апатита" по цене не выше 25 млрд руб.
Санкт-Петербург и область, 05 июн 2012, 14:58
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Совет директоров "Акрона" одобрил покупку 20% акций "Апатита" по цене не выше 25 млрд руб.

Совет директоров "Акрона" одобрил сделку по покупке акций ОАО "Апатит". Как сообщается в материлах компании, максимальная цена покупки 1 млн 663 тыс. 213 акций общества, установленная советом директоров, составляет 25 млрд руб.

Ранее сообщалось, что "Акрон", в числе прочих, намерен участвовать в аукционе на покупку государственного пакета акций "Апатита", который составляет 1 млн 663 тыс. 213 обыкновенных акций (20% уставного капитала). Начальная стоимость лота определена в размере 10,5 млрд руб.

Помимо "Акрона", желание приобрести госпакет "Апатита" изъявили "Уралхим" и "ФосАгро". Все три компании подали заявки в Федеральную антимонопольную службу о покупке указанных бумаг.

Напомним, в 2003г. следственные органы по просьбе депутата Госдумы Владимира Юдина произвели проверку законности приватизации "Апатита" в 1994г. Вскоре глава совета директоров МЕНАТЕПа, финансового центра ЮКОСа, Платон Лебедев был обвинен в хищении у государства 20% акций "Апатита". Именно с проверки производителя фосфатных удобрений в 2003г. началось дело ЮКОСа. 20-процентный пакет акций "Апатита" в итоге был возвращен государству.

ОАО "Апатит", созданное в 1994г., осуществляет разработку Хибинских месторождений апатито-нефелиновых руд, производит их добычу и обогащение. Предприятие, расположенное в Мурманской области, входит в число крупнейших мировых производителей фосфатного сырья для производства минеральных удобрений. 57,570% голосующих акций компании принадлежат ОАО "ФосАгро".

Химический холдинг "Акрон" объединяет производителей минеральных удобрений и продуктов органического синтеза: ОАО "Акрон" (г.Великий Новгород), ОАО "Дорогобуж" (г.Дорогобуж, Смоленская область), а также химическую акционерную компанию "Хунжи-Акрон" (провинция Шаньдун, Китай). Компания производит свыше 40 наименований химической продукции. Чистая прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2011г. составила 14 млрд 12 млн руб., что в 2,7 раза выше аналогичного показателя за 2010г. - 5 млрд 123 млн руб. Выручка увеличилась до 33 млрд 246 млн руб., что на 46% выше аналогичного показателя за 2010г. - 22 млрд 752 млн руб.

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