В Ленобласти мужчина, взявший в заложники сожительницу, застрелен в ходе операции по ее освобождению.

В Ленобласти в ходе спецоперации застрелен 33-летний мужчина, взявший в заложники свою сожительницу. Как сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, по факту захвата заложницы было возбуждено дело по соответствующей статье (ст.206 УК РФ).

В пресс-службе сообщили, что 1 июня 2012г. в 15:30 мск в дежурную часть отдела МВД по Тосненскому району Ленобласти поступила информация от 60-летней пенсионерки о том, что ее сын угрожает убийством своей сожительнице.

После прибытия опергруппы мужчина, угрожая ножом, посадил жертву в принадлежащий ей автомобиль и попытался скрыться. Сотрудники полиции начали преследование машины, во время которого произвели выстрел по колесам автомобиля. После остановки похититель заблокировал двери машины и потребовал передать ему наркотики под угрозой причинения вреда заложнице и себе. В течение нескольких часов полицейские вели переговоры с мужчиной, однако безрезультатно. Вечером, после того как похититель стал наносить заложнице ножевые ранения, один из сотрудников полиции застрелил его.

С колото-резаными ранениями шеи и руки в состоянии средней тяжести потерпевшая госпитализирована. В настоящее время по факту применения оружия сотрудником полиции проводится служебная проверка.