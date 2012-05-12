Чистая прибыль ОАО "Русские самоцветы" по РСБУ за I квартал 2012г. выросла на 10,7% - до 3 млн 736 тыс. руб.

Чистая прибыль ОАО "Русские самоцветы" по РСБУ за I квартал 2012г. выросла на 10,7% к аналогичному периоду 2011г. и составила 3 млн 736 тыс. руб. Об этом сообщается в материалах компании.

Выручка за тот же период сократилась на 7% - до 241 млн 669 тыс. руб.

ОАО "Русские самоцветы" (Петербург) образовано в 1912г., акционировано в 1993г. Компания занимается производством ювелирных изделий, имеет сеть фирменных магазинов в Санкт-Петербурге и Москве. Более 70% акций зарегистрированы на номинального держателя ООО "ИК Велес-Капитал". Чистая прибыль компании по РСБУ за 2011г. выросла на 26,4% к аналогичному периоду 2010г. и составила 15 млн 575 тыс. руб.