Смольный утвердил опорную сеть магистралей для движения грузовых автомобилей.

Правительство Петербурга на заседании 27 марта 2012г. утвердило опорную сеть магистралей для движения грузовых автомобилей. Как сообщил председатель Комитета по транспортно-транзитной политике (КТТП) Алексей Бакирей, общая протяженность дорог, по которым могут свободно ездить грузовики разрешенной максимальной массой более 8 тонн, составляет 171 км.



Схема обеспечивает связь основных промышленных зон в центральных районах с КАД, а также подъезды к основным торговым зонам. Дороги, входящие в опорную сеть, расположены на максимально возможном удалении от жилых кварталов. Организация движения грузовиков в Петербурге вне схемы для решения неотложных хозяйственных задач осуществляется только по решению КТТП.



Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко предложил в дальнейшем ввести более жесткий запрет на въезд в город большегрузного транспорта. По его словам, необходимо впускать в город на больших грузовиках только негабаритные грузы (например, детали для судостроения), а остальное перегружать на "Газели" и другие небольшие машины в районе КАД.