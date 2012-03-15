"Транснефть": Тестовая отгрузка нефти на экспорт по БТС-2 из Усть-Луги может начаться 22 марта.

Тестовая отгрузка нефти на экспорт по второй очереди Балтийской трубопроводной системы (БТС-2) из порта Усть-Луга может начаться 22 марта 2012г. Об этом РБК сообщил официальный представитель ОАО "АК "Транснефть" Игорь Демин.

По его словам, 22 марта с.г. планируется начать тестовые отгрузки нефти, их будет несколько. После анализа результатов этих отгрузок будет приниматься решение о вводе терминала в эксплуатацию. Предположительно это может произойти в апреле-мае 2012г., уточнил И.Демин.

Напомним, что порт Усть-Луга 13 марта 2012г. с рабочей поездкой посетил вице-премьер РФ Игорь Сечин. Он осматривал 4-й и 5-й причалы, предназначенные для отгрузки нефти, на которых ранее Ростехнадзор обнаружил инженерные проблемы. Как сообщили РБК в Невской трубопроводной компании (координатор по устранению инженерных проблем на этих причалах), у И.Сечина не возникло вопросов к состоянию причальных сооружений на причалах N4 и 5, что дает основания полагать, что решение о запуске БТС-2 может быть принято в ближайшее время. Сначала эксплуатация терминала будет проходить в режиме пусконаладочных работ с постоянным мониторингом ситуации на объекте. После этого будет приниматься решение о постоянном вводе терминала в эксплуатацию.

Как сообщалось ранее, в связи с выявленными Ростехнадзором инженерными проблемами в порту Усть-Луга запуск БТС-2 был отложен с конца прошлого года на I квартал 2012г. К анонсированным датам запуска системы (сначала - 1 декабря, а потом - 15-20 декабря 2011г.) оказались не готовы причалы N4 и N5, необходимые для перевалки нефти.

Ростехнадзор обнаружил нарушения в строительстве сооружений, в том числе восемь провалов на этих причалах. Невская трубопроводная компания (НТК) 16 февраля 2012г. уведомила Ростехнадзор об устранении инженерных проблем в порту Усть-Луга. Пока Ростехнадзор не выдал заключения об устранении проблем на этих причалах. По информации некоторых источников РБК, ведомство может выдать это заключение только после мониторинга отгрузок в тестовом режиме.

Балтийская трубопроводная система - 2 (БТС-2) протяженностью 1 тыс. 170 км (в том числе 998 км - первая очередь) проходит по маршруту г.Унеча (Брянская область) - г.Усть-Луга (Ленинградская область) с ответвлением на г.Кириши через Брянскую, Смоленскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Ввод первого пускового комплекса нефтепровода мощностью 30 млн т в год планировался на III квартал 2012г., однако руководство "Транснефти" неоднократно сообщало об ускоренных темпах строительных работ на данном участке. На втором этапе (предварительно - 2013г.) пропускную способность предполагается увеличить до 50 млн т нефти в год. На первом этапе предполагается построить две нефтеперекачивающие станции и реконструировать две уже существующие, на втором этапе будет построено 4 новых станции. Стоимость строительства БТС-2 оценивается в 130 млрд руб., в том числе около 98 млрд руб. - первая очередь.