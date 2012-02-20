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Суд подтвердил принятие обеспечительных мер в отношении заложенных акций Балтийского завода по кредитам МПБ.
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Суд подтвердил принятие обеспечительных мер в отношении заложенных акций Балтийского завода по кредитам МПБ.
Санкт-Петербург и область, 20 фев 2012, 12:12
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Суд подтвердил принятие обеспечительных мер в отношении заложенных акций Балтийского завода по кредитам МПБ.

Федеральный арбитражный суд Московского округа (ФАС МО) сегодня, рассмотрев жалобы Центрального банка (ЦБ) России и ОАО "Балтийский завод", отменил постановление апелляционного суда об отмене применения обеспечительных мер в отношении акций завода, перешедших ранее в доверительное управление ЦБ. Таким образом, кассационный суд признал принятие обеспечительных мер в отношении акций по решению Московского арбитража. Эти акции ранее были заложены под кредиты обанкротившимся ЗАО "Международный промышленный банк" (МПБ).

В связи с решением московского арбитража, Центробанк, в свою очередь, передал Балтзавод в доверительное управление Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), которая приступила к исполнению антикризисной программы на заводе.

29 сентября 2011г. Арбитражный суд г.Москвы передал Балтийский завод в доверительное управление Банку России в качестве обеспечительных мер по иску. 29 ноября 2011г. Девятый арбитражный апелляционный суд г.Москвы принял решение об отмене применения обеспечительных мер в пользу ЦБ.

Отметим, что заседания проходят в закрытом режиме. Решение о рассматривании дела в закрытом режиме было принято Арбитражным судом Москвы в связи с присвоением делу грифа "секретно". Суд не допускает прессу в зал судебного заседания.

Напомним также, что Девятый арбитражный апелляционный суд 22 февраля с.г. рассмотрит жалобу ЗАО "Международный промышленный банк" в лице временной администрации из Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на решение Арбитражного суда Москвы, который 29 декабря 2011г. удовлетворил иск Центрального банка России (ЦБ РФ) к компаниям - залогодателям акций ОАО "Балтийский завод" - ЗАО "Интер-Строй", ООО "Нано-Строй", ЗАО "Техникайн", ЗАО "Траст Холдинг", ЗАО "Юниор" (входят в Объединенную промышленную корпорацию, ОПК) и обратил взыскание на залог по кредитам, выданным Межпромбанку (МПБ, также входит в структуру ОПК). Кроме того, суд определил стоимость заложенных акций в размере 220 руб. за штуку. Также суд первой инстанции отказал ответчикам во встречных требованиях о признании договора залога недействительным.

В качестве третьего лица в деле участвует эмитент акций - Балтийский завод и временная администрация из Агентства по страхованию вкладов (АСВ), назначенная в Межпромбанке в рамках дела о банкротстве кредитной организации.

В рамках иска Банк России просил суд обратить взыскание в его пользу на заложенные по договору залога от 15 июля 2010г. 88,3% акций Балтийского завода, принадлежащих на праве собственности ответчикам по иску. Акции предприятия номинальной стоимостью 240,4 руб. за 1 бумагу были заложены в общем количестве 971 тыс. 524. Суд удовлетворил требования истца в полном объеме.

В начале июля 2010г. Банк России спас от неизбежной ликвидации Межпромбанк, допустивший 100-процентную просрочку по беззалоговым кредитам ЦБ в размере около 32 млрд руб. Тогда совет директоров ЦБ РФ согласился на реструктуризацию долга, переведя этот кредит в разряд обеспеченных. В залог ЦБ получил акции Балтийского завода, "Северной верфи" и конструкторского бюро "Айсберг", входящих в состав ОПК.

30 ноября 2010г. Арбитражный суд Москвы признал Межпромбанк банкротом по заявлению Центрального банка РФ в лице Московского главного территориального управления (ГТУ) Банка России. Суд открыл конкурсное производство в отношении банка. Отмечается, что на данный момент активы в банке достигают 180 млрд руб., из них 163 млрд руб. составляет дебиторская задолженность перед банком. Также отмечалось, что долг Межпромбанка в размере 81 млрд руб. на данный момент включен в реестр кредиторов.

Отметим, что дело Балтийского завода сейчас также передано в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в рамках банкротства предприятия.

ЗАО "Международный промышленный банк" основано в 1992г. До 2004г. основными бенефициарами Межпромбанка были Сергей Пугачев и Сергей Веремеенко. После ухода последнего, его акции были распределены среди топ-менеджмента. Активы банка на 1 апреля 2010г. составляли 132,7 млрд руб., капитал - 28 млрд руб., убыток - 729 млн руб.

ОАО "Балтийский завод" (Санкт-Петербург) - одно из крупнейших предприятий судостроительной отрасли России. Компания специализируется на строительстве ледоколов и судов ледового класса (с ядерными энергетическими установками и дизельных), крупнотоннажных судов для перевозки различных грузов и военных кораблей. Завод выпускает широкий спектр изделий машиностроения, энергетического оборудования. Является поставщиком цветного и стального литья. В настоящий момент решается вопрос о банкротстве предприятия.

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