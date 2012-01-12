Совет директоров "Акрона" 13 января определит цену выкупа акций по требованию акционеров.

Совет директоров ОАО "Акрон" 13 января 2012г. определит цену и порядок выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций по требованию акционеров. Об этом говорится в официальных документах компании.

Напомним, в декабре 2011г. "Акрон" заявлял о своих планах в течение полугода погасить казначейские акции в объеме 15% от уставного капитала компании. Погашение акций потребует проведения реструктуризации компании путем присоединения 100-процентной "дочки" "Акрона" - компании ЗАО "Гранит", которая владеет указанным пакетом. Вопрос о реструктуризации должен быть вынесен на внеочередное собрание акционеров в ближайшие месяцы. Акционерам также будет предложен выкуп акций.

Химический холдинг "Акрон" объединяет производителей минеральных удобрений и продуктов органического синтеза: ОАО "Акрон" (г.Великий Новгород), ОАО "Дорогобуж" (г.Дорогобуж, Смоленская область), а также химическую акционерную компанию "Хунжи-Акрон" (провинция Шаньдун, Китай). Компания производит свыше 40 наименований химической продукции. По оценкам компании, доля холдинга на внутреннем рынке по объемам производства азотных удобрений составляет 14%, фосфатных удобрений - 11%. Чистая прибыль ОАО "Акрон" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 9 месяцев 2011г. выросла в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010г. и составила 10 млрд 412 млн руб. (362 млн долл.). Выручка увеличилась до 46 млрд 220 млн руб. (1 млрд 608 млн долл.), что на 43% выше аналогичного показателя за 9 месяцев 2010г. Чистая прибыль ОАО "Акрон" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 9 месяцев 2011г. выросла в 14,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010г. и составила 6 млрд 153 млн руб. Выручка за отчетный период увеличилась до 22 млрд 921 млн руб., что на 45% выше аналогичного показателя за 9 месяцев 2010г. - 15 млрд 840 млн руб.