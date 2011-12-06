Доллар подорожал в начале дня на 19 коп., евро - на 5 коп.

Торговая сессия на российском валютном рынке ММВБ началась сегодня с ослабления курса национальной валюты РФ по отношению к доллару, евро и бивалютной "корзине" (0,55 долл. и 0,45 евро).
Средневзвешенный курс доллара расчетами tomorrow по состоянию на 10:15 мск составлял 31,0937 руб./долл., что на 19 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Минимальные сделки по американской валюте совершаются на уровне 31,05 руб./долл., максимальные - 31,1137 руб./долл.
Средневзвешенный курс евро расчетами tomorrow по состоянию на 10:15 мск составлял 41,5871 руб./евро, что на 5 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Минимальные сделки по евро совершаются на уровне 41,56 руб./евро, максимальные - 41,6175 руб./евро.
Стоимость "корзины" Банка России по состоянию на 10:15 мск составляла 35,8250 руб., что на 12 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Напомним, официальный курс доллара США к рублю, установленный Банком России с 6 декабря 2011г., составляет 30,9068 руб./долл., курс евро - 41,4707 руб./евро.
Как отмечают аналитики валютного рынка, рубль сегодня будет находиться под серьезным давлением из-за ухудшения конъюнктуры. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе теряют в стоимости 0,58% и торгуются на уровне 100,39 долл./барр., что также негативно влияет на котировки российской национальной валюты.