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Доллар подорожал в начале дня на 19 коп., евро - на 5 коп.
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Доллар подорожал в начале дня на 19 коп., евро - на 5 коп.
Санкт-Петербург и область, 06 дек 2011, 11:25
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Доллар подорожал в начале дня на 19 коп., евро - на 5 коп.

Торговая сессия на российском валютном рынке ММВБ началась сегодня с ослабления курса национальной валюты РФ по отношению к доллару, евро и бивалютной "корзине" (0,55 долл. и 0,45 евро).

Средневзвешенный курс доллара расчетами tomorrow по состоянию на 10:15 мск составлял 31,0937 руб./долл., что на 19 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Минимальные сделки по американской валюте совершаются на уровне 31,05 руб./долл., максимальные - 31,1137 руб./долл.

Средневзвешенный курс евро расчетами tomorrow по состоянию на 10:15 мск составлял 41,5871 руб./евро, что на 5 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Минимальные сделки по евро совершаются на уровне 41,56 руб./евро, максимальные - 41,6175 руб./евро.

Стоимость "корзины" Банка России по состоянию на 10:15 мск составляла 35,8250 руб., что на 12 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Напомним, официальный курс доллара США к рублю, установленный Банком России с 6 декабря 2011г., составляет 30,9068 руб./долл., курс евро - 41,4707 руб./евро.

Как отмечают аналитики валютного рынка, рубль сегодня будет находиться под серьезным давлением из-за ухудшения конъюнктуры. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе теряют в стоимости 0,58% и торгуются на уровне 100,39 долл./барр., что также негативно влияет на котировки российской национальной валюты.

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