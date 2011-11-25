В Архангельске арендные платежи в бюджет за землю выросли за 9 месяцев 2011г. на 20% - до 210 млн руб.

В консолидированный бюджет Архангельской области за 9 месяцев 2011г. поступило платежей по аренде земли в областном центре 209,741 млн руб. - на 20% больше, чем годом ранее (174,720 млн руб.), сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

По данным областного Министерства имущественных отношений, на сегодняшний день от арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории Архангельска, поступило 280,307 млн руб., от продажи земельных участков - 31,054 млн руб.

"Сегодня можно с уверенностью сказать, что в текущем году задолженность впервые за многие годы не вырастет. Более того, в 2012г. министерство планирует показать обратную динамику. Это станет возможным благодаря внедрению правительством региона в лице нашего министерства системы мероприятий, обеспечивающих значительное сокращение задолженности", - подчеркнул министр имущественных отношений Архангельской области Михаил Мазуренко.

Наряду с продолжением применения жестких санкций в отношении неплательщиков (претензионная работа, исковые требования, банкротство организаций) министерство планирует нормативно закрепить увеличение процента пени за просрочку арендной платы.

"С 1 января 2012г. мы планируем увеличить размер пени до 0,1% за каждый день просрочки. Сегодня она исчисляется в размере ставки рефинансирования и составляет не более 8% годовых", - заключил М.Мазуренко.

В случае нормативного закрепления пени в размере 0,1% за каждый день просрочки недобросовестным арендаторам земельных участков Архангельска теперь придется "кредитоваться" у региона под 36% годовых.