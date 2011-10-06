Росстат: Средние потребительские цены на бензин в РФ с 26 сентября по 3 октября выросли на 0,1% - до 26,24 руб./л.

Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России в период с 26 сентября по 3 октября 2011г. выросли на 0,1% и на 3 октября 2011г. составили 26,24 руб./л, сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

При этом цена на бензин марки А-76 выросла на 0,2% - до 24,20 руб./л, марки Аи-92 - на 0,1% - до 26,27 руб./л, марки Аи-95 - на 0,1% - до 28,17 руб./л. Цена дизельного топлива увеличились на 0,4% и составила 25,13 руб./л.

Увеличение средних цен на бензин зарегистрировано в 26 центрах субъектов РФ. Наиболее существенно они выросли в Новосибирске и Магадане - на 3,7% и 3,0% соответственно. В 50 центрах субъектов РФ цены на автомобильный бензин остались на уровне предыдущей недели. Удешевление бензина зафиксировано в 7 центрах субъектов РФ, среди которых наибольшее снижение цен отмечено в Красноярске - на 2,5%.

В Москве и Санкт-Петербурге автомобильный бензин в среднем за прошедшую неделю подорожал на 0,2% и 0,1% - до 26,73 руб./л и 26,48 руб./л соответственно.