Доллар подешевел на открытии на 16 коп., евро потерял 14 коп.

Торговая сессия на российском валютном рынке ММВБ началась сегодня с укрепления национальной валюты РФ по отношению к доллару и евро. Средневзвешенный курс доллара расчетами tomorrow по состоянию на 10:35 мск составлял 32,4851 руб./долл., что на 16 коп. ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Минимальные сделки по американской валюте совершаются сегодня на уровне 32,3976 руб./долл., максимальные - 32,5247 руб./долл.

Средневзвешенный курс евро расчетами tomorrow по состоянию на 10:35 мск составлял 43,3475 руб./евро, что на 14 коп. ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Минимальные сделки по евро совершаются на уровне 43,32 руб./евро, максимальные - 43,637 руб./евро.

Бивалютная "корзина" (0,55 долл. и 0,45 евро) в начале торгового дня, наоборот, немного подорожала. Стоимость "корзины" Банка России по состоянию на 10:35 мск составляла 37,4291 руб., что на 2 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Напомним, официальный курс доллара США к рублю, установленный Банком России с 6 октября 2011г., составляет 32,6374 руб./долл., курс евро - 43,4632 руб./евро.