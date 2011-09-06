Петербург разместил на депозитах СПВБ 4,6 млрд руб. временно свободных средств бюджета сроком на 65 дней.

Санкт-Петербург сегодня разместил на депозитах Санкт-Петербургской валютной биржи 4 млрд 601 млн 502 тыс. руб. временно свободных средств городского бюджета сроком на 65 дней. Как сообщает пресс-служба биржи, были удовлетворены заявки трех кредитных организаций из шести принявших участие в аукционе. Средневзвешенная ставка по удовлетворенным заявкам составила 5,36% при ставке депозита отсечения, установленной вкладчиком, 4,4%. При этом совокупный объем поданных заявок составил 19 млрд 601 млн 502 тыс. руб., диапазон ставок депозита - от 4% до 5,75% годовых.

ЗАО "Санкт-Петербургская валютная биржа" было учреждено 21 мая 1992г. банками Петербурга и комитетом по внешним связям мэрии города. Биржа занимается организацией операций по купле и продаже иностранной валюты за рубли и проведением расчетов по заключенным сделкам в соответствии с действующим законодательством, регулирующим проведение валютных операций на территории РФ.