В.Путин: Инвестиционные решения по первой фазе реализации проекта разработки Штокмана должны быть приняты в 2011г.

Правительство РФ рассчитывает, что все инвестиционные решения по первой фазе реализации проекта разработки Штокмановского месторождения будут приняты до конца 2011г. Об этом сообщил премьер-министр РФ Владимир Путин на межрегиональной конференции партии "Единая Россия" в г.Череповце (Вологодская область).



При этом председатель российского правительства отметил, что, несмотря на вынужденную приостановку работ ОАО "Газпром" из-за падения спроса на газ, Россия не собирается отказываться от данного проекта. Он напомнил также, что перспективы Штокмана связаны с планами государства по достижению лидерских позиций на мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ) и добавил, что пуск завода по производству СПГ на указанном месторождении запланирован на 2017г.



Штокмановское месторождение расположено в центральной части шельфа российского сектора Баренцева моря. Запасы месторождения по категории С1 составляют 3,9 трлн куб. м газа и 56 млн т газового конденсата.



Лицензией на поиск, геологическое изучение и добычу газа и газового конденсата на Штокмановском месторождении владеет "дочка" Газпрома ООО "Газпром нефть шельф". Партнерами Газпрома по реализации Штокмановского проекта являются компании Total (Франция) и Statoil (Норвегия). Shtokman Development AG будет являться собственником объектов первой фазы Штокмановского проекта на протяжении 25 лет с момента его ввода в эксплуатацию.