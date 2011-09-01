В Калининградской обл. бизнесмен пытался незаконно вывезти из Таможенного союза танкер стоимостью 35 млн руб.

В Калининградской области пресечена попытка незаконного перемещения через границу Таможенного союза танкера стоимостью 35 млн руб., которую предпринял директор одной из местных фирм. Как сообщили в пресс-службе Калининградской оперативной таможни, в настоящее время судно водоизмещением 4 тыс. т арестовано. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.188 Уголовного кодекса РФ (контрабанда) и по ч.1 ст.194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей).

Как установлено, в августе 2011г. бизнесмен, желая уклониться от уплаты налогов, предоставил в таможенный орган поддельные сопроводительные документы, значительно занизив стоимость судна.