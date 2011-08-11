Прокуратура провела проверку по факту обнаружения пороха в водах Финского залива Ленинградской обл.

Военная прокуратура и прокуратура Ломоносовского района Ленинградской области провели проверку по факту обнаружения пороха в водах Финского залива. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, ранее по одному из петербургских телеканалов был показан сюжет о том, как в районе береговой линии и водах Финского залива Большеижорского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области местные жители, в том числе дети, собирают остатки артиллерийского пороха от снарядов.

В результате проверки было установлено, что работы по сжиганию порохов осуществлялись в соответствии с приказами командующего Западного военного округа. В настоящее время работы прекращены. Военной прокуратурой в отношении командования войсковой части приняты меры прокурорского реагирования.