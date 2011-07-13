В Вологодской обл. в суд передано дело гаишников, отпустивших пьяного водителя, из-за чего потом погибли 9 человек.

В Вологодской области направлено в суд уголовное дело в отношении двоих бывших сотрудников ДПС ГИБДД, не принявших мер к нетрезвому водителю, что в итоге привело к серьезному ДТП. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, в результате аварии погибли 9 человек, еще 7 человек получили тяжкий вред здоровью.
Органами предварительного следствия экс-инспекторы обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.293 Уголовного кодекса РФ (халатность).
Согласно материалам дела, ДТП произошло 7 октября 2010г. на 115-м км автодороги Вологда - Новая Ладога. Незадолго до аварии в органы внутренних дел поступил звонок от граждан, сообщивших, что двигающийся по трассе грузовик периодически выезжает на встречную полосу, создавая аварийные ситуации.
Обвиняемые остановили большегруз, но никак не среагировали на то, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ДПС не приняли мер к его освидетельствованию и отстранению от управления транспортным средством, а разрешили ехать дальше. Впоследствии водитель грузовика выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом и автомобилем.