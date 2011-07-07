Проект "Санкт Петербург - морская столица" открывает представительства в 40 регионах России.

Проект "Санкт Петербург - морская столица России" открывает представительства в 40 регионах России, сообщает пресс-служба петербургского отделение партии "Единая Россия".

Региональные координаторы проекта назначены уже в Мурманской области, Республике Калмыкия, Калининградской, Ивановской, Рязанской, Волгоградской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и ряде других регионов. Об этом сегодня заявили руководитель партийного проекта, председатель Законодательного собрания Петербурга Вадим Тюльпанов и координатор проекта, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной думе Артур Чилингаров, выступая на открытии III Международной конференции "Морской туризм" в Северной столице.

По словам А.Чилингарова, проект "Санкт-Петербург - морская столица России" становится поистине всероссийским. "Появление региональных координаторов не только позволит нам быть в курсе самых актуальных вопросов региона, но будет на местах способствовать тому, чтобы решения, принятые в резолюции конференции, воплощались в жизнь", - подчеркнул координатор партийного проекта. В свою очередь, В.Тюльпанов отметил, что в 2007г. проект был задуман с целью развития морского порта Петербурга. "Город сыграл ключевую роль в становлении России как морской державы, и впредь Санкт-Петербург должен быть морской столицей нашей страны. Но развитие одного транспортного узла невозможно представить в отрыве от развития всей транспортной системы России. Поэтому проект практически сразу вышел за пределы региональной тематики", - заявил В.Тюльпанов.