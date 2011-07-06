ФАС ведет дело в отношении производителей униформы для силовых структур.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ ведет дело в отношении производителей униформы для силовых структур. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник управления по борьбе с картелями Александр Кинев.



По его словам, в настоящее время расследование ведется в отношении 10 компаний, которые занимаются пошивом униформы для различных силовых ведомств, в том числе для Минобороны.



Антимонопольное ведомство предполагает, что компании заключили картельное соглашение. Подробности данного дела А.Кинев прокомментировать отказался, поскольку расследование еще не закончено.