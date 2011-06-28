В.Матвиенко пока сомневается относительно выдвижения своей кандидатуры на пост спикера Совета Федерации.

Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко пока сомневается относительно выдвижения своей кандидатуры на пост спикера Совета Федерации. Об этом она сообщила сегодня на встрече с президентом РФ Дмитрием Медведевым.

На встрече В.Матвиенко подчеркнула, что "с одной стороны, чувствует огромную ответственность перед городом, а с другой, также считает огромной ответственностью пост спикера Совета Федерации". В связи с этим она отметила, что приехала к Д.Медведеву за советом.

Президент, со своей стороны, высказал мнение, что "для государства было бы благом", если бы В.Матвиенко возглавила Совет Федерации. Он посоветовал ей провести консультации с сенаторами и, "если она почувствует поддержку, пройти существующую процедуру", передает "Россия 24".

Напомним, 24 июня с.г. Д.Медведев поддержал предложение о выдвижении кандидатуры В.Матвиенко на пост председателя Совета Федерации. С этим предложением на совещании с губернаторским корпусом в Горках выступил глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Прежним председателем верхней палаты был Сергей Миронов, который 18 мая 2011г. лишился этого поста, в частности за критику в адрес В.Матвиенко. Тогда Законодательное собрание Петербурга, от которого спикер был представлен в Совете Федерации, проголосовало за его отзыв. С.Миронов автоматически потерял не только кресло спикера, но и мандат сенатора.