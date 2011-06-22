МАК: "Черные ящики" упавшего в Карелии Ту-134 получили незначительные повреждения, магнитные ленты не пострадали.

"Черные ящики" потерпевшего крушение в Карелии самолета Ту-134 получили незначительные механические повреждения, не подверглись воздействию пожара и огнегасящих составов. Об этом сообщает Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

"Все данные магнитных лент бортовых регистраторов скопированы и в настоящее время изучаются на предмет качества и полноты зарегистрированной информации. Все бортовые регистраторы в аварийном полете были работоспособны и зарегистрировали информацию", - отметили в МАК.

Напомним, в Прионежском районе Республики Карелия на 16-м км автотрассы Петрозаводск - Суоярви в районе деревни Бесовец 20 июня 2011г. около 23:40 мск потерпел крушение пассажирский самолет Ту-134 авиакомпании "Русэйр", следовавший рейсом РЛУ-243 по маршруту Москва-Домодедово - Петрозаводск. Согласно ведомости регистрации, на борту самолета находились 43 пассажира и 9 членов экипажа. В результате крушения произошло возгорание самолета. По предварительным данным, погибли 44 человека.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц).