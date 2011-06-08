СЗРЦ Банка ВТБ открыл ОАО "Мурманская горэлектросеть" кредит на 200 млн руб. на 1,5 года.

Северо-Западный региональный центр Банка ВТБ (СЗРЦ Банка ВТБ) предоставил ОАО "Мурманская горэлектросеть" кредит в размере 200 млн руб. сроком на 18 месяцев. Как сообщает пресс-служба кредитной организации, полученные средства будут направлены на пополнение оборотных средств компании.

Северо-Западный региональный центр ОАО "Банк ВТБ" (СЗРЦ Банка ВТБ) был сформирован на базе головного офиса в рамках реорганизации банка "ВТБ Северо-Запада" и присоединения его к ОАО "Банк ВТБ". Центр осуществляет руководство 36 филиалами банка ВТБ, расположенных в Северо-Западном федеральном округе.



ОАО "Мурманская горэлектросеть" основана в 1969г. и является самой крупной сетевой компанией коммунальной электроэнергетики Мурманской области. 100% акций компании принадлежит комитету по управлению муниципальным имуществом г.Мурманск.