Грузооборот Первого контейнерного терминала в январе-мае 2011г. вырос на 6,6% - до 484 тыс. 671 TEU.

Грузооборот Первого контейнерного терминала (ПГТ) в январе-мае 2011г. составил 484 тыс. 671 единицу в стандартном двадцатифутовом эквиваленте (TEU), что на 6,6% больше по сравнению с январем-маем 2010г. Об этом говорится в сообщении Национальной контейнерной компании, которая владеет ПГТ.
В мае грузооборот ПКТ составил 115 тыс. 295 TEU (+13,0% к маю 2010г.). В экспортном направлении погружено на суда 58 тыс. 613 TEU, в импортном - выгружено 56 тыс. 682 TEU. Оборот рефконтейнеров составил 16 тыс. 571 TEU. В мае на терминале обработано 71 судно, средний оборот на одно судно - 1 тыс. 624 TEU.
Национальная контейнерная компания - крупнейший в России оператор контейнерных терминалов, работающий на рынке стивидорных услуг. Транспортная группа FESCO владеет 50-процентной долей в компании. Активы НКК включают в себя: Первый контейнерный терминал (порт Санкт-Петербург); НУТЭП (Новороссийск, контейнерный терминал в Черноморском бассейне); ИКТ (Ильичевск, Украина); Шушары (Ленинградская область, наземный логистический контейнерный терминал); Балтийский контейнерный терминал (Усть-Луга). В 2010г. грузооборот контейнерных терминалов под управлением НКК превысил 1,3 млн TEU.