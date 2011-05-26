Cовет директоров ОАО "Силовые машины" одобрил сделки с Siemens Aktiengesellschaft, ООО "Интертурбо", ООО "Сименс". Как сообщается в материалах акционерного общества, компания не будет раскрывать и представлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях данных сделок до их совершения.

ОАО "Силовые машины" - российский производитель и поставщик комплексных решений в области энергомашиностроения, включающих инжиниринг, производство, поставку, монтаж, сервис и модернизацию оборудования для тепловых, атомных, гидравлических и газотурбинных электростанций. Оборудование, произведенное предприятиями "Силовых машин", установлено в 57 странах. Основной акционер ОАО "Силовые машины" - компания Highstat Ltd., конечным бенефициаром которой является Алексей Мордашов. Чистая прибыль "Силмаша" по российским стандартам бухгалтерского учета за 2010г. составила 6,543 млрд руб.

Siemens AG - международный концерн, специализирующийся в области энергетического оборудования и транспорта.

ООО "Интертурбо" специализируется в тяжелом, энергетическом и транспортном машиностроении.