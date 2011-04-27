Петербургский суд рассмотрит дело председателя правления Инкасбанка, обвиняемой в хищении 1,9 млрд руб.

В Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга в ближайшее время для рассмотрения по существу будет направлено уголовное дело в отношении председателя правления ОАО "Инкасбанк" Татьяны Лебедевой, обвиняемой в мошенническом хищении 1 млрд 892 млн руб. Как сообщили в пресс-службе петербургской прокуратуры, к текущему моменту обвинительное заключение по делу утверждено заместителем прокурора города.

В ходе расследования с Т.Лебедевой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело выделили в отдельное производство. В настоящее время в суд внесено представление о рассмотрении дела в особом порядке.

Как было известно ранее, председателю правления Инкасбанка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело в отношении подельника Т.Лебедевой председателя совета директоров ОАО "Банк ВЕФК" и ОАО "Инкасбанк" Александра Гительсона приостановлено в связи с его розыском.

Следствие полагает, что в период с мая 2006г. по май 2007г. А.Гительсон и обвиняемая совершили хищение 1 млрд 892 млн руб., помещенных на депозит Инкасбанка (входил в группу банков "ВЕФК") комитетом финансов правительства Ленинградской области. Злоумышленники осуществили фактическую кражу денег из кассовых хранилищ, а также часть средств перевели через счета банка ВЕФК в пользу контролируемых ими юридических лиц, в том числе за пределы России.

В декабре 2010г. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении А.Гительсона. Банкир, скрывшийся от следствия, был объявлен в розыск.