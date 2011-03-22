"МегаФон" стал владельцем Псковской городской телефонной сети.

ОАО "МегаФон" стало владельцем ОАО "Псковская городская телефонная сеть". Об этом говорится в материалах оператора мобильной связи.

Напомним, что 100% акций Псковской городской телефонной сети было консолидировано ГК "Синтерра" в 2008г. ОАО "Псковская городская телефонная сеть" - городская телефонная сеть, в 1972г. вышла из состава телефонно-телеграфной сети Пскова и стала самостоятельным предприятием. В 2004г. основным акционером ПГТС (90,14% акций) стала компания "ПетерСтар".

2 июня 2010г. было объявлено, что "МегаФон" приобретает 100% акций ЗАО "Синтерра" у группы "Промсвязькапитал". Сумма сделки составила 745 млн долл. с учетом долга ГК "Синтерра". В рамках объединения с "МегаФоном" "Синтерра" присоединит ряд региональных дочерних компаний. К одному из ключевых активов группы - ЗАО "ПетерСтар" - будут присоединены ЗАО "Газинтернет" (Калининград), ЗАО "Евро-Телеком" (Калининград), ЗАО "ТД-Телеком" (Архангельск), ЗАО "Линия 1" (Санкт-Петербург) и ЗАО "Кансстел" (Тверь). Компании войдут в состав уже существующих местных филиалов "ПетерСтара", а на базе ЗАО "Кансстел" будет создан тверской филиал оператора.

ОАО "МегаФон" - общероссийский оператор мобильной связи стандарта GSM 900/1800. Компания образована в мае 2002г. 1 июля 2009г. "МегаФон" завершил реорганизацию в форме присоединения дочерних обществ - региональных операционных компаний. Основными акционерами ОАО "МегаФон" являются ОАО "Телекоминвест", компании группы TeliaSonera, компания "Оллэкшн Лимитед". Лицензионный портфель общества как в стандарте связи GSM 900/1800, так и в связи третьего поколения охватывает всю территорию РФ с населением 142 млн человек. Чистая прибыль "МегаФона" по US GAAP за 9 месяцев 2010г. по сравнению с аналогичным показателем 2009г. увеличилась на 15,9% - до 36 млрд 512 млн руб. Выручка оператора в отчетный период достигла 156 млрд 524 млн руб., увеличившись на 17% относительно предыдущего периода.