ГИБДД Петербурга обнародовало список трасс, где 18-20 февраля 2011г. будут работать фоторадары.

Управление Госавтоинспекции ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обнародовало список магистралей, на которых с 18 по 20 февраля 2011г. будут работать фоторадарные комплексы. Перечень трасс, где будет функционировать оборудование, в автоматическом режиме фиксирующее административные правонарушения по превышению допустимой скорости движения, сегодня опубликовала пресс-служба ведомства.



18 февраля с.г. фоторадары установлены на проспектах Энгельса и Суздальском в Выборгском районе, на Пулковском и Московском шоссе в Московском районе.



19 февраля с.г. комплексы зафиксируют происходящее на Софийской улице и Пулковском шоссе в Пушкинском районе города, на Суздальском проспекте в Выборгском районе. Фоторадары также включат на участках Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга.



20 февраля с.г. оборудование планируется вновь ввести в действие на территории Выборгского района - на этот раз на Приморском и Суздальском проспектах, а также в Пушкинском районе - на Московском и Пулковском шоссе.